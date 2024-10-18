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Прем'єр Польщі Туск заявив, що серед лідерів ЄС немає консенсусу щодо Плану перемоги Зеленського

Юлія Лаврук
18 жовтня, 2024 п'ятниця
14:32
Світ Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серед європейських лідерів немає консенсусу щодо Плану перемоги Зеленського, оскільки країни мають різні підходи до членства України в НАТО

Зміст

Про це Туск заявив на пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі, передає РАР.

Прем'єр Польщі зазначив, що "ніхто не очікував гармонії" щодо Плану перемоги, оскільки країни ЄС мають різні підходи до членства України в НАТО, а запрошення до Альянсу було першим пунктом Плану. 

Туск нагадав, що коли питання вступу України до НАТО вперше постало на саміті, ще за часів президентства Леха Качинського (президент Польщі з 2005 до 2010 року, - ред.), саме Польща виступала за "відкриття перспективи НАТО для України". 

"Це не змінилося. У цьому відношенні ми солідарні з Україною", - наголосив прем'єр.

Він також зазначив, що наразі важко оцінити, наскільки реалістичним є План перемоги, оскільки багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у США. Туск додав, що стратегії, які містяться в Плані, будуть переоцінені після цих виборів.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Європейської ради більшість із союзників, які коментували План перемоги, підтримали його.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров, за підсумками зустрічей з міністрами оборони країн-членів НАТО, заявив, що не було жодних противників вступу України до Альянсу.
Теги:
Україна
Польща
Дональд Туск
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
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