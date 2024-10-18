Умєров: не було жодних противників вступу України до НАТО на зустрічі міністрів оборони

Про це повідомляє Укрінформ.

"Дуже чесно скажу: жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, не хоче - такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО", - сказав Умєров.

За його словами, більше обговорювалося, як можна допомогти зараз і як швидко це можна зробити.

"Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", - прокоментував міністр оборони України.

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Він зауважив, що питання вступу України в НАТО завжди вважалось таким, що не на часі, однак Україна повинна просувати свій план дій.

"Ми повинні жити за своїм планом. Ми хочемо бути країною в НАТО, країною в Євросоюзі, і сподіваюся, що в майбутньому ще станемо країною Великої двадцятки", - додав Умєров.