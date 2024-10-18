Білий Дім прокоментував можливість запрошення України в НАТО

Про це сказав високопоставлений посадовець Білого дому на пресбрифінгу.

За його словами, йде активна розмова щодо різних елементів плану перемоги, який виклав президент України Володимир Зеленський. Він мав розмову з президентом США Джо Байденом, коли представляв план кілька тижнів тому, а потім під час їхньої телефонної розмови. Представник адміністрації президента США зазначив, що є певні елементи, які зараз виконуються щодо надання додаткових військових можливостей, що також є елементом плану.

"Серед членів НАТО ведеться дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО кілька місяців тому — у липні, в середині липня — усі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохотити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - заявив він.

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Щодо інших елементів плану, посадовець прокоментував, що деякі з них, очевидно, є довгостроковими речами, які Україна хотіла б бачити протягом багатьох років, а інші - більш короткострокові, особливо з точки зору деяких військових можливостей, які Україна хоче забезпечити собі зараз. За словами представника адміністрації президента США, дещо з цього вже, фактично, активно робиться.

"Ми хочемо – головне для Сполучених Штатів і президента Байдена полягає в тому, що ми хочемо поставити Україну в позицію сили. Ми хочемо, щоб вона перемогла у цій війні. І ми повинні дати йому необхідні для цього можливості. Але ми не можемо зробити це поодинці. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до зустрічі у форматі "Рамштайн" або зустрічі на рівні лідерів того, що формально називається Контактною групою з питань оборони України. І ми відклали це", - заявив чиновник, додавши, що зустріч, швидше за все, відбудеться у листопаді.