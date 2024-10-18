Білий Дім прокоментував можливість запрошення України в НАТО
У Білому домі заявили, що наразі серед країн-членів НАТО немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення до Альянсу
Про це сказав високопоставлений посадовець Білого дому на пресбрифінгу.
За його словами, йде активна розмова щодо різних елементів плану перемоги, який виклав президент України Володимир Зеленський. Він мав розмову з президентом США Джо Байденом, коли представляв план кілька тижнів тому, а потім під час їхньої телефонної розмови. Представник адміністрації президента США зазначив, що є певні елементи, які зараз виконуються щодо надання додаткових військових можливостей, що також є елементом плану.
"Серед членів НАТО ведеться дискусія щодо запрошення. Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення. Але, як ви знаєте, на саміті НАТО кілька місяців тому — у липні, в середині липня — усі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Отже, питання полягає в тактиці того, як заохотити цей шлях і як досягти консенсусу щодо наступних кроків", - заявив він.
Читайте також: План перемоги: що ми почули й чого не вистачило?
Щодо інших елементів плану, посадовець прокоментував, що деякі з них, очевидно, є довгостроковими речами, які Україна хотіла б бачити протягом багатьох років, а інші - більш короткострокові, особливо з точки зору деяких військових можливостей, які Україна хоче забезпечити собі зараз. За словами представника адміністрації президента США, дещо з цього вже, фактично, активно робиться.
"Ми хочемо – головне для Сполучених Штатів і президента Байдена полягає в тому, що ми хочемо поставити Україну в позицію сили. Ми хочемо, щоб вона перемогла у цій війні. І ми повинні дати йому необхідні для цього можливості. Але ми не можемо зробити це поодинці. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до зустрічі у форматі "Рамштайн" або зустрічі на рівні лідерів того, що формально називається Контактною групою з питань оборони України. І ми відклали це", - заявив чиновник, додавши, що зустріч, швидше за все, відбудеться у листопаді.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО є превентивним кроком, який покаже, що не російський диктатор Володимир Путін змінює курс світу, а увесь світ готовий змінювати агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе