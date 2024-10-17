Що ми почули?

Очевидно, представлений план перемоги значною мірою орієнтований на підтримку західних держав, зокрема США, Великої Британії та Німеччини, як одного з лідерів ЄС. На те є свої причини – Україна опинилася там, де є зараз, багато в чому через політику Заходу, яку можна коротко описати як "робити надто мало й надто пізно".

Політика обмежень щодо кількості й типів воєнної допомоги привела в нас в точку, де Росія має змогу нарощувати свій тиск на фронті, а Україна мусить воювати з однією зав'язаною рукою через уявні червоні лінії, які часто вигадують самі західні політики, щоб виправдовувати власну нерішучість.

Щодо членства в НАТО, то цю потребу України мали б добре розуміти німці. Адже Західна Німеччина змогла досягти успішною післявоєнної відбудови, економічного дива, демократизації, прогресу й добробуту лише завдяки тому, що її захищав від радянської загрози об'єднаний Захід.

Розміщення неядерних систем стримування на території України може замінити потребу в розгортанні великих сил армій НАТО в Україні. Водночас це гарантуватиме неминучу відповідь на можливе вторгнення з боку колективного Заходу. І це частина того, що робили США для Європи в часи Холодної війни.

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Чого не вистачило?

Необхідність підтримки від партнерів для перемоги над Росією, яка зараз є ворогом цивілізованого світу, – це аксіома. Однак є низка важливих питань, які належать безпосередньо до зони контролю української влади та про які хотілося б почути в плані перемоги.

Війна, в якій ми живемо, – це війна не просто армій, а державних машин. Як ми вдосконалюватимемо нашу, щоб ефективно протистояти ворогові? Для злагодженої роботи державної машини, тим більше в часи турбулентності, не досить самої лишень національної єдності, до якої закликає президент.

Як держава працюватиме із проваленою темою мобілізації? Адже перемога – це те, що здобувають кровʼю конкретні люди, сотні тисяч конкретних людей.

Як Україна працюватиме над вдосконаленням своїх державних політик? Адже післявоєнне відновлення залежить не лише від наявності систем ППО, а й від спроможності органів влади на всіх рівнях якісно й швидко будувати будинки й дороги. Це, знову ж таки, дуже практичні й конкретні речі в нашій зоні відповідальності.

Безсистемне та нераціональне управління економічною політикою в умовах війни (як-то підвищення податків "заднім числом") сигналізують суспільству, бізнесу та іноземним інвесторам про відсутність умов для інвестування та загалом діяльності на території України. Що ми збираємося з цим робити?

Відповіді на ці гострі питання важливі не лише для перемоги на полі бою, а й для того, щоб до України поверталися й залишалися ті, хто виїхав з України через війну. В першу чергу мова про жінок з дітьми.

Перемога – це не якесь поняття у вакуумі, а комплекс дій, завдяки яким Україна буде місцем, де хочуть жити й будувати своє майбутнє її громадяни. І це клопіт не тільки (і не стільки) союзників, чия політика без сумніву багато в чому привела нас у нинішню точку, а й сама Україна як держава.

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Що далі?

Останнім часом як представники Заходу, так і представники дружніх до Росії країн (наприклад, Китай) говорять про якісь поступки України та пошук компромісу. Але проста людська логіка каже, що добро має перемагати зло, а не шукати з ним компроміс.

Неможливо відновити справедливість, міжнародний правопорядок і досягнути стійкого та тривалого миру, заморозивши конфлікт на десятиліття. Адже це означатиме лінія фронту довжиною дві-три тисячі кілометрів, яка може вибухнути в будь-який момент, просто посеред Європи. Ми вже маємо приклад Донбасу, який вибухнув широкомасштабною війною. Тож політика примусу України до миру – це лише спосіб відкласти розвʼязання проблеми, залишити це наступним поколінням воїнів та управлінців.

Водночас і Україні варто розуміти, що прислухаються до сильних та ефективних, і не можна перекладати відповідальність за власну перемогу на чужі плечі, хай навіть це плечі союзників.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Оксана Заболотна, керівниця напряму національної аналітики Центру спільних дій

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