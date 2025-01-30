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У Словаччині затримали українця "у звʼязку із загрозою держперевороту"

Дар'я Куркіна
30 січня, 2025 четвер
16:15
Світ Прапор Словаччини

У Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту": його можуть депортувати

Зміст

Про це повідомляє Dennik N.

"На даний момент одна людина перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне видворення", - сказала керівниця поліції Яна Машкарова.

За її словами, депортувати українця мають "якнайшвидше".

У матеріалі додають, що Комітет з питань оборони й безпеки мав обговорити звіт Словацької інформаційної служби щодо "ймовірного держперевороту". Опозиція країни також хотіла порушити питання про діяльність проросійського угруповання "Брат за брата".

  • Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни. В МЗС України спростували.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Словаччина
Світ про Україну
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