У Словаччині затримали українця "у звʼязку із загрозою держперевороту"
У Словаччині затримали українця через нібито "загрозу державного перевороту": його можуть депортувати
Про це повідомляє Dennik N.
"На даний момент одна людина перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне видворення", - сказала керівниця поліції Яна Машкарова.
За її словами, депортувати українця мають "якнайшвидше".
У матеріалі додають, що Комітет з питань оборони й безпеки мав обговорити звіт Словацької інформаційної служби щодо "ймовірного держперевороту". Опозиція країни також хотіла порушити питання про діяльність проросійського угруповання "Брат за брата".
- Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни. В МЗС України спростували.
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