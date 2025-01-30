У Словаччині затримали українця "у звʼязку із загрозою держперевороту"

Про це повідомляє Dennik N.

"На даний момент одна людина перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне видворення", - сказала керівниця поліції Яна Машкарова.

За її словами, депортувати українця мають "якнайшвидше".

У матеріалі додають, що Комітет з питань оборони й безпеки мав обговорити звіт Словацької інформаційної служби щодо "ймовірного держперевороту". Опозиція країни також хотіла порушити питання про діяльність проросійського угруповання "Брат за брата".