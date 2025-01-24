Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на Словаччину
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни
Про це пише Dennik N.
Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні, й зазначив, що під загрозою може бути, наприклад, функціонування eRecept або доступ до медичної допомоги кардіологічних чи онкологічних пацієнтів.
"У разі успіху це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини й години", – сказав очільник словацького уряду.
Він назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про причетність до неї України.
За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".
Сайт страхової компанії та її мобільний застосунок працюють, речниця страхової компанії сказала журналістам, що не може нічого підтвердити чи спростувати.
Водночас Denník N зазначає, що насправді йдеться не про кібератаку проти національної страхової компанії Словаччини, а про фішинг, тобто спробу шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.
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