У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку

Про це пише Aktuality.

Авторами листа є психіатр та психолог – Йозеф Гашто та Антон Геретік, також документ підписали експерти з усієї Словаччини.

"Ваша політична поведінка характеризується все більш авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом, нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою", - зазначили фахівці, додавши, що Фіцо не цурається нападок на сімʼї опозиції.

У листі акцентують, що словацький премʼєр зміцнює не державу, а свою владу. Його зовнішньополітичні ініціативи суперечать Євросоюзу й НАТО, членами яких є Словаччина.

Також психологи й психіатри критикують негативне ставлення Фіцо до України, президента Володимира Зеленського й дружні стосунки з російським агресором, які премʼєр закликає свою коаліцію підтримувати.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість виправити свою політичну поведінку, в тому числі розглянути можливість відходу з вищої політики", – резюмують підписанти.

Водночас сам Фіцо звинуватив фахівців у політичній упередженості.