У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку
Більше 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали премʼєр-міністру Роберту Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента Володимира Зеленського
Про це пише Aktuality.
Авторами листа є психіатр та психолог – Йозеф Гашто та Антон Геретік, також документ підписали експерти з усієї Словаччини.
"Ваша політична поведінка характеризується все більш авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепом, нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян, які висловлюють незгоду з вашою політикою", - зазначили фахівці, додавши, що Фіцо не цурається нападок на сімʼї опозиції.
У листі акцентують, що словацький премʼєр зміцнює не державу, а свою владу. Його зовнішньополітичні ініціативи суперечать Євросоюзу й НАТО, членами яких є Словаччина.
Також психологи й психіатри критикують негативне ставлення Фіцо до України, президента Володимира Зеленського й дружні стосунки з російським агресором, які премʼєр закликає свою коаліцію підтримувати.
"Ми сподіваємося на вашу здатність до саморефлексії та можливість виправити свою політичну поведінку, в тому числі розглянути можливість відходу з вищої політики", – резюмують підписанти.
Водночас сам Фіцо звинуватив фахівців у політичній упередженості.
- Раніше Фіцо відреагував на випадок під час нагородження переможців міжнародних предметних олімпіад, коли один зі школярів із синьо-жовтою стрічкою відмовився тиснути руку президенту Петеру Пеллегріні. Він заявив, що "комусь потрібні три ляпаси".
- 19 січня премʼєр Словаччини назвав "жестом підлабузництва" нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського у Києві з очільником словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою.
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