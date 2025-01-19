"Я не український слуга": Фіцо прокоментував візит депутатів парламенту Словаччини до Києва та пригрозив накласти вето на допомогу Україні від ЄС

Про це він заявив у своєму зверненні, цитує видання Pravda.

За словами Фіцо, словацькі депутати, що приїздили до Києва 17 січня, "цілували перстень Зеленському" та начебто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади.

Також вони нібито заявляли, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну. Фіцо вважає це найнебезпечнішим моментом поїздки опозиції до Києва.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ", - вкотре повторив Фіцо.

Він також звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту. За словами Фіцо, чинна влада буде готова до всього, "особливо до можливого Майдану".

Крім того, прем’єр Словаччини заявив, що планує відповісти на припинення транзиту російського газу через Україну та пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва.

"Роберт Фіцо - словацький прем'єр-міністр, а не український слуга", - підкреслив він.

Можлива зустріч Зеленського і Фіцо: що відомо

Роберт Фіцо 13 січня написав у Facebook, що рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС.

Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і запропонував провести зустріч на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.

У відповідь на це Володимир Зеленський написав у соціальній мережі Х: "Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва". Однак згодом віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського.

16 січня Фіцо заявив, що його зустріч із президентом України Зеленським може відбутися "найближчими днями".

Під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом словацький прем'єр згадав припинення транзиту російського газу та ймовірну зустріч з президентом України. Фіцо озвучив нове можливе місце її проведення - у швейцарському Давосі, де він із Зеленським 21 січня буде присутній на Всесвітньому економічному форумі.