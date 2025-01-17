"Окрім дитячого запрошення до Києва ніяк не відреагував": Фіцо згадав у розмові з Шольцом ймовірну зустріч із Зеленським

Про це Фіцо написав у facebook.

Премʼєр повторив у розмові, що припинення Україною транзиту газу РФ "завдає значної шкоди Словаччині та мільярдних збитків усьому Євросоюзу". Він також наголосив: якщо Київ не змінить позицію, Братислава застосує "заходи у відповідь".

Водночас Фіцо згадав Шольцу, що він пропонує Зеленському спільну зустріч. Він озвучив нове можливе місце її проведення - у швейцарському Давосі, де він з українським президентом 21 січня буде присутній на Всесвітньому економічному форумі.

"Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський на цю пропозицію поки не відповів. Наша зустріч у Давосі може визначити майбутнє словацько-українських відносин", - написав глава словацького уряду.

Водночас Фіцо розповів канцлеру ФРН про візит опозиції до Києва, який підтверджує, що вона "сліпо і некритично стоїть на українському боці та ставить українські інтереси над інтересами Словаччини".

Що передувало?

Роберт Фіцо написав у Faceboоk, що рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС.

Фіцо наголосив, що не має наміру подальшої ескалації напруженості. Він хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з зупиненням транзиту газу.

Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем: "Тому, як найвищому представнику словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи".

"Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того щоб дістатися до словацької території", - додав він.

"Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва", - відреагував Зеленський у Х на пропозицію премʼєра Словаччини.

Згодом віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського.

16 січня Фіцо заявив, що його зустріч із Зеленським може відбутися "найближчими днями".