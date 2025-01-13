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Фіцо запропонував Зеленському зустрітися біля кордону для переговорів щодо транзиту газу

Катерина Єсікова
13 січня, 2025 понедiлок
17:24
Світ Екс-прем'єр Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту Володимиру Зеленському провести переговори біля кордону щодо блокування транзиту газу з Росії

Зміст

Про це він написав у Facebook.

За словами словацького прем'єра рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, Європейському Союзу.

Фіцо наголосив, що немає наміру подальшої ескалації напруженості. Він хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з призупиненням транзиту газу.

"Перш за все, я не вірю в стратегію, що продовження взаємного кровопролиття у війні в Україні призведе до посилення позиції України на можливих мирних переговорах.  У всіх своїх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій, підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбувалися і в Словаччині", - заявив Фіцо.

Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем: "Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи".

"Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того, щоб дістатися до словацької території", - додав він.

Що передувало

Наприкінці грудня 2024 року Петер Пеллегріні заявив, що перегляне можливість приїхати в Україну, проте лише після того, як завершаться переговори щодо транзиту газу для країни.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. У відповідь на це премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

Також 7 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Проте він не стоїть на порядку денному. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії.

 

Теги:
Новини
Росія
газ
Словаччина
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Економіка
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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