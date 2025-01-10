Шмигаль: припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За словами Шмигаля, транзит нафти також відповідає умовам 6-го пакета санкцій ЄС від 3 червня 2022 року, яким передбачено для Угорщини й Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти з РФ та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.

"Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Там не про штрафні санкції йдеться, а йдеться про порушення угоди про асоціацію з ЄС", – наголосив Шмигаль.

Він додав, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використано як достатнє підґрунтя для притягнення її до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії і ймовірне виставлення відповідних фінансових вимог.

"Це буде відповідний міжнародний арбітраж. Суму будуть виставляти й вираховувати країни, які зазнають відповідних збитків, але це будуть, очевидно, якісь великі санкції, великі кошти", – додав прем'єр.