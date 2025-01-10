Шмигаль: припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транзит Україною нафти з РФ здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та угоди про Асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту
Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
За словами Шмигаля, транзит нафти також відповідає умовам 6-го пакета санкцій ЄС від 3 червня 2022 року, яким передбачено для Угорщини й Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти з РФ та її постачання на їхні власні нафтопереробні заводи трубопровідним транспортом.
"Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Там не про штрафні санкції йдеться, а йдеться про порушення угоди про асоціацію з ЄС", – наголосив Шмигаль.
Він додав, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використано як достатнє підґрунтя для притягнення її до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії і ймовірне виставлення відповідних фінансових вимог.
"Це буде відповідний міжнародний арбітраж. Суму будуть виставляти й вираховувати країни, які зазнають відповідних збитків, але це будуть, очевидно, якісь великі санкції, великі кошти", – додав прем'єр.
- У Верховній Раді 7 січня зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Проте він не стоїть на порядку денному.
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