У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти РФ, але він не стоїть на порядку денному, - Железняк

Про це йдеться у картці законопроєкту №12380.

Ініціаторами законопроєкту стали 18 народних депутатів "Європейської солідарності", зокрема Петро Порошенко та Ірина Геращенко.

Наразі текст законопроєкт не був оприлюднений.

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що відповідний законопроєкт стоїть на порядку денному.

"Колеги з опозиції ставили його на розгляд, але він не набрав голосів. Але я думаю, що певний прогрес по забороні ми можемо побачити, і це не буде пов'язано з законотворчою діяльністю парламенту, санкційною політикою та геополітикою", - заявив він.