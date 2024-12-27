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Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що зможе відвідати Україну лише після рішення щодо транзиту газу

Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
12:12
Економіка Петер Пеллегріні, Словаччина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні перегляне можливість приїхати в Україну, проте лише після того, як завершаться переговори щодо транзиту газу для країни

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Správy RTVS.

Пеллегріні наголосив, що питання енергетичної безпеки відіграє ключову роль у міждержавних відносинах між Україною та Словаччиною.

Він чекатиме завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та інших важливих питань. За його словами, він також буде спостерігати за перебігом війни РФ проти України в найближчі тижні та місяці.

"Тоді, наступного року, ми переоцінимо можливість мого візиту до України", - заявив президент Словаччини.

Видання нагадує, що Пеллегріні як президент Словаччини вже двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, хоча жодна із зустрічей не відбулася на території України.

Словацький президент наголосив, що стабільність у газовій сфері є основою для подальшого розвитку відносин між двома державами, оскільки Словаччина залежить від транзиту російського газу через Україну.

Що передувало

У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що у понеділок, 23 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією.

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