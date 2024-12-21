Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич

Про це Вучич сказав в ефірі телеканалу Happy, цитує РТС.

Він розповів, що дізнався про візит Фіцо "неофіційно", але, за його словами, це "цілком достовірно". Вучич зазначив, що прем’єр Словаччини зустрінеться з Путіним офіційно "як лідер країни Європейського Союзу".

"І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів з ЄС. Це лише показує, наскільки ускладнюється ситуація", - наголосив сербський президент.

Вучич додав, що від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія.

Що передувало

У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

