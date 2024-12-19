Премʼєр Словаччини Фіцо зустрінеться з фон дер Ляєн для обговорення можливості транзиту газу через Україну
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорить з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну після того, як вичерпається дія контракту між Києвом і російським Газпромом
Про це повідомляє Reuters.
За словами Фіцо, попри відмову України продовжувати контракт із Газпромом існують "альтернативні рішення" для збереження транзиту газу.
"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт із Газпромом. Але це не означає, що ми не можемо брати газ зі сходу", - сказав словацький премʼєр.
Він запевнив, що Братислава "має рішення", відповідно до якого Україна не постачатиме російський газ, а буде "транзитером газу, власником якого буде хтось інший".
Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина потребує підтримки для таких домовленостей, які він має обговорити з фон дер Ляєн.
- У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит через Україну російського газу в кінці року.
- Згодом Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.
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