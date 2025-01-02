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Фіцо заявив про можливе скорочення допомоги українським біженцям у Словаччині через зупинку транзиту газу РФ

Дар'я Куркіна
2 січня, 2025 четвер
19:50
Світ Екс-прем'єр Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу Україною "диверсією Зеленського" та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців

Зміст

Про це пише Dennik N.

Раніше словацький премʼєр заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту газу РФ. Зараз він також застеріг про ймовірне скорочення підтримки українських громадян у Словаччині.

Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу - півмільярда євро на рік.

Також премʼєр-міністр підтвердив, що представники Словаччини, України та Єврокомісії матимуть зустріч 7 січня, аби обговорити зупинку транзиту. За словами Фіцо, переговори були спричинені тим, що Київ "мав нахабство" поскаржитися на розгляд Братиславою заходів у відповідь.

"Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори і домовитися в коаліції про припинення поставок електроенергії і суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.

Що передувало

У жовтні 2024 року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити постачання газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
 
Водночас Фіцо у своїй новорічні промові заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме "серйозні наслідки для всіх" у Європейському Союзі, але вони не торкнуться Москви.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
газ
Словаччина
Єврокомісія
Війна з Росією
Економіка
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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