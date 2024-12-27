Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії через відмову від транзиту російського газу

Про це Роберт Фіцо сказав у відеозверненні у Facebook, пише Bloomberg.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", – йдеться у заяві словацького премʼєра.

Фіцо просуває наратив, що зупинивши транзит російського газу, Володимир Зеленський завдасть мільярдної шкоди ЄС.

За словами премʼєр-міністра Словаччини, він пропонує альтернативні рішення, які не вимагатимуть контакту між Україною та РФ.

Що передувало

У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити постачання газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

27 грудня повідомлялось, що президент Словаччини Петер Пеллегріні перегляне можливість приїхати в Україну, проте лише після того, як завершаться переговори щодо транзиту газу для країни.