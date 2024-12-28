"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт": Зеленський відреагував на погрози припинити електропостачання Україні

Про це президент України написав у Telegram.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі", – написав Зеленський.

Він наголосив, що потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією Запорізької атомної станції та знищення російською армією значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Президент України зазначив що "недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу", а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше $200 млн щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

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"По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати з сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", – додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну становить близько 19 %. Україна працює з сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Водночас Фіцо "повинен поважати загальноєвропейські правила", оскільки Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку.

"Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – резюмував Володимир Зеленський.