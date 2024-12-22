Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я звісно не здивуюсь, якщо Роберт Фіцо дійсно вболіває за свою країну. Треба додати, що він в першу чергу вболіває за свою владу, а потім вже за свою країну. Втім, оскільки для нього це взаємоповʼязані кроки, то він готовий піти на кроки, які є сумнівними з морально-етичного погляду", - пояснив Рейтерович.

Політолог зауважив, що Фіцо сподівається далі отримувати дешеві російські енергоресурси навіть попри повномасштабну російську агресію проти України.

"У Фіцо, як і в Орбана є певне таке бажання зберегти відносини з Росією. Вони сподіваються, що коли війна закінчиться, яку Росія веде проти України, в Кремлі про них згадають. Згадають в позитивному контексті. Тобто, що вони не відвернулись від Росії, коли були впроваджені санкції ЄС. Фіцо та Орбан сподіваються, що Росія їм віддячить. Зокрема, дешевими енергоресурсами, кредитами та навіть інвестиціями. Насправді це дуже цинічний підхід. Словаччина досить тривалий час отримували дешеві енергоресурси з Росії й не хоче відмовлятись від цього навіть в часи повномасштабної війни", - додав він.