Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович
Ексклюзив

Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович

Віталій Бесараб
22 грудня, 2024 неділя
11:54
Світ Роберт Фіцо

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Роберт Фіцо та Віктор Орбан роблять все можливе, щоб отримати прихильність Росії після завершення російсько-української війни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я звісно не здивуюсь, якщо Роберт Фіцо дійсно вболіває за свою країну. Треба додати, що він в першу чергу вболіває за свою владу, а потім вже за свою країну. Втім, оскільки для нього це взаємоповʼязані кроки, то він готовий піти на кроки, які є сумнівними з морально-етичного погляду", - пояснив Рейтерович.

Політолог зауважив, що Фіцо сподівається далі отримувати дешеві російські енергоресурси навіть попри повномасштабну російську агресію проти України.

"У Фіцо, як і в Орбана є певне таке бажання зберегти відносини з Росією. Вони сподіваються, що коли війна закінчиться, яку Росія веде проти України, в Кремлі про них згадають. Згадають в позитивному контексті. Тобто, що вони не відвернулись від Росії, коли були впроваджені санкції ЄС. Фіцо та Орбан сподіваються, що Росія їм віддячить. Зокрема, дешевими енергоресурсами, кредитами та навіть інвестиціями. Насправді це дуже цинічний підхід. Словаччина досить тривалий час отримували дешеві енергоресурси з Росії й не хоче відмовлятись від цього навіть в часи повномасштабної війни", - додав він.

  • У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.
  • На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.
  • Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.
  • Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
  • Президент Сербії Александр Вучич заявив, що у понеділок, 23 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією
Теги:
Росія
ЄС
газ
Словаччина
Володимир Путін
газопровід
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Автор Дмитро Марценишин
22 грудня, 2024 неділя
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Автор Дмитро Марценишин
22 грудня, 2024 неділя
Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 грудня
12:04
фейк
Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД
12:02
OPINION
Українська дипломатія: вмерла, так вмерла…
12:01
терористи ХАМАС
Перемовини між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я завершені на 90%, - BBC
11:40
втрати окупантів
На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили бронетанкову групу російських загарбників
11:11
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули
10:54
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Мотивовані добровольці значно краще справляються з обовʼязками й мають бажання працювати, - лейтенант ЗСУ Волянський
10:54
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей
10:52
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами" і ракетами, у Броварах уламки дронів впали на багатоповерхівку: ситуація вранці 22 грудня
10:46
Марк Бернетт
Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Британії
10:19
У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям
10:03
OPINION
Україна — НАТО: вічний вступ
09:58
TikTok
Албанія на рік заборонила TikTok через негативний вплив на дітей
09:49
Винищувач F/A-18
Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили
09:35
Польща
Польща досі не збивала російські ракети, бо вони не загрожували об’єктам на території країни, - міністр оборони
09:15
Окупанти через Маріуполь переміщують колони військової техніки на різні напрямки: зафіксовано нову позначку
08:54
Марка "Усик - Світ любить сильних"
"Передбачила перемогу": Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика
08:53
Тайсон Ф'юрі
"Усик отримав маленький різдвяний подарунок від суддів": Ф'юрі прокоментував поразку у реванші
08:30
Китай
"Порушує принцип одного Китаю": у КНР розкритикували нову військову допомогу США Тайваню
08:20
ЗСУ
За добу на фронті сталося 186 боєзіткнень: окупати активізувалися на Времівському напрямку
08:02
OPINION
Чи реальною є перспектива розпаду РФ?
07:47
Усик привіз на бій до Ер-Ріяду справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття
07:36
Олександр Усик
Усик присвятив другу перемогу над Фʼюрі своїй матері та матерям України
07:29
Даніель Дюбуа
Чемпіон світу у надважкій вазі Дюбуа викликав Усика на реванш: українець погодився
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Три системи ППО, 15 танків та 1820 військових: що втратила армія РФ за добу війни на фронті
07:10
Оновлено
корабель рф
Росіяни завели усі ракетоносії до пунктів базування
07:00
Огляд
Олександр Усик
Усик побив Фʼюрі, допінг-скандал з Мудриком. Головні новини українського спорту за тиждень
01:31
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу
01:30
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
2024, субота
21 грудня
23:25
Окупанти в Маріуполі
Росіяни вербують українських школярів до своїх ВНЗ, - ЦНС
22:32
Володимир Кличко
Ми будемо тримати кулаки, щоб Усик продемонстрував, що він найкрутіша людина на Землі, - Кличко-молодший
22:10
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Путін пропонує запрограмоване масове вбивство людей": Портников про застосування РФ ракети "Орешник"
21:51
Володимир Зеленський
Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, - Зеленський
21:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Якщо Трамп зустрінеться з Путіним, це буде елементом його слабкості, - Портников
21:25
Київ обстріл 20.12.24
У Мінкульті оприлюднили план реставрації Миколаївського костелу, який постраждав внаслідок удару РФ по Києву
21:15
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Партизани "Атеш" зафіксували, як РФ перекидає техніку на Курахівський напрямок
20:56
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі, серед поранених – українка
20:48
Роман Кокошко
Українського легкоатлета-рекордсмена відсторонили через допінг
20:47
Укрзалізниця прибрала російську мову із залізничних квитків
20:12
Протиракетний комплекс THAAD
У ЗС Австрії пояснили, якою зброєю Україна може збивати російські ракети "Орєшнік"
20:02
OPINION
Чи потрібне нам "бен-гуріонівське чудо"?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV