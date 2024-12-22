Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович
Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Роберт Фіцо та Віктор Орбан роблять все можливе, щоб отримати прихильність Росії після завершення російсько-української війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я звісно не здивуюсь, якщо Роберт Фіцо дійсно вболіває за свою країну. Треба додати, що він в першу чергу вболіває за свою владу, а потім вже за свою країну. Втім, оскільки для нього це взаємоповʼязані кроки, то він готовий піти на кроки, які є сумнівними з морально-етичного погляду", - пояснив Рейтерович.
Політолог зауважив, що Фіцо сподівається далі отримувати дешеві російські енергоресурси навіть попри повномасштабну російську агресію проти України.
"У Фіцо, як і в Орбана є певне таке бажання зберегти відносини з Росією. Вони сподіваються, що коли війна закінчиться, яку Росія веде проти України, в Кремлі про них згадають. Згадають в позитивному контексті. Тобто, що вони не відвернулись від Росії, коли були впроваджені санкції ЄС. Фіцо та Орбан сподіваються, що Росія їм віддячить. Зокрема, дешевими енергоресурсами, кредитами та навіть інвестиціями. Насправді це дуже цинічний підхід. Словаччина досить тривалий час отримували дешеві енергоресурси з Росії й не хоче відмовлятись від цього навіть в часи повномасштабної війни", - додав він.
- У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.
- На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.
- Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
- Президент Сербії Александр Вучич заявив, що у понеділок, 23 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією
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