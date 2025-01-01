"Серйозні наслідки для всіх у ЄС, але не для РФ", - Фіцо про зупинку транзиту російського газу Україною

Про це пише Dennik N.

"Зупинення транзиту матиме серйозні наслідки для всіх нас у Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - сказав Фіцо.

Раніше словацький премʼєр заявляв, що Братислава втратить "сотні мільйонів євро" транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною. За його словами, в Європі зростуть ціни на газ та електроенергію через такий крок Києва.

Водночас у новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу.

"Політика, заснована на дотриманні міжнародного права та невтручанні у внутрішні справи інших. Мир належить до вершини піраміди наших інтересів", - додав очільник уряду Словаччини.

Що передувало

У жовтні 2024 року єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу. На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити постачання газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії. Також він розповів, за яких умов Україна розгляне транзит газу до Європи. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію. Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу. Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.

Уранці середи, 1 січня, Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.