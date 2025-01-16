"Шукаємо іншу дату": Фіцо заявив, що може зустрітися з Зеленським "найближчими днями"

Про це повідомляє Іrozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", - відповів Фіцо на запитання журналіста стосовно зустрічі під час візиту до східної Словаччини.

Водночас премʼєр не уточнив, де саме може відбутися зустріч.

Що передувало?

Роберт Фіцо написав у Faceboоk, що рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС.

Фіцо наголосив, що не має наміру подальшої ескалації напруженості. Він хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з зупиненням транзиту газу.

Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем: "Тому, як найвищому представнику словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи".

"Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною. Символічно, що ви могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль наших урядів, для того щоб дістатися до словацької території", - додав він.

Реакція Зеленського

"Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва", - написав Зеленський у Х.

Згодом віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського.