Зеленський у Києві провів зустріч з очільником опозиційної партії Словаччини Шимечкою
У п'ятницю, 17 січня, очільник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка прибув до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
"П'ятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили", – написав президент.
Він висловив подяку народу Словаччини за підтримку, і зазначив, що Україна готова до відкритого діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Водночас Зеленський наголосив, що "цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не Москву".
"Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", – додав президент.
Раніше про свій візит до Києва та зустріч із Зеленським повідомив Міхаіл Шимечка у Facebook.
За підсумками розмови він розповів, що Україна зацікавлена в найкращих відносинах і співпраці між країнами, зокрема, в енергетичному секторі, й готова до переговорів.
"Нам вдалося знову відкрити двері, які прем'єр-міністр Фіцо так безглуздо зачинив своїми агресивними нападками. Замість того, щоб працювати, він поїхав до Москви, щоб поклонитися диктатору, і нічого не зробив для народу Словаччини", – додав Шимечка.
Можлива зустріч Зеленського і Фіцо
Роберт Фіцо 13 січня написав у Faceboоk, що рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС.
Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і запропонував провести зустріч на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.
У відповідь на це Володимир Зеленський написав у соціальній мережі Х: "Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва". Однак згодом віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського.
Вчора, 16 січня, Фіцо заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може відбутися "найближчими днями".
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