Зеленський у Києві провів зустріч з очільником опозиційної партії Словаччини Шимечкою

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"П'ятниця. Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший. Хороша була зустріч зі словацькими парламентарями. Делегація на чолі з Міхалом Шимечкою. Дуже конкретно й конструктивно поговорили", – написав президент.

Він висловив подяку народу Словаччини за підтримку, і зазначив, що Україна готова до відкритого діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Водночас Зеленський наголосив, що "цей діалог має зміцнювати наші народи – Україну та Словаччину, а не Москву".

"Я радий, що ми можемо знайти порозуміння зі словацькою стороною та дати належні відповіді на питання у сфері енергетичної безпеки й геополітичної визначеності", – додав президент.

Раніше про свій візит до Києва та зустріч із Зеленським повідомив Міхаіл Шимечка у Facebook.

За підсумками розмови він розповів, що Україна зацікавлена в найкращих відносинах і співпраці між країнами, зокрема, в енергетичному секторі, й готова до переговорів.

"Нам вдалося знову відкрити двері, які прем'єр-міністр Фіцо так безглуздо зачинив своїми агресивними нападками. Замість того, щоб працювати, він поїхав до Москви, щоб поклонитися диктатору, і нічого не зробив для народу Словаччини", – додав Шимечка.

Можлива зустріч Зеленського і Фіцо

Роберт Фіцо 13 січня написав у Faceboоk, що рішення Володимира Зеленського про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС.

Прем'єр додав, що хоче продовжити "конструктивний і взаємоповажний" діалог з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і запропонував провести зустріч на території Словацької Республіки поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.

У відповідь на це Володимир Зеленський написав у соціальній мережі Х: "Добре. Приїжджайте в п'ятницю до Києва". Однак згодом віцеспікер словацького парламенту заявив, що Фіцо не приїде в Україну на запрошення Зеленського.

Вчора, 16 січня, Фіцо заявив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може відбутися "найближчими днями".