У Словаччині школяр із синьо-жовтою стрічкою відмовився тиснути руку президенту. Фіцо заявив, що "комусь потрібні три ляпаси"
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на випадок під час нагородження переможців міжнародних предметних олімпіад, коли один зі школярів із синьо-жовтою стрічкою відмовився тиснути руку президенту Петеру Пеллегріні
Про це він написав у Facebook.
"Хамовитий підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки. Главі держави, який здобув свій мандат на прямих виборах. Антисловацькі та антиурядові ЗМІ аплодують студенту. Його рука, як кажуть, є прикладом непокори. Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ", - написав Фіцо.
За словами прем'єра, якби один з учнів-переможців не потиснув би йому руку, то Фіцо, по-перше, запитав його, чи є у нього дитяча кімната: "По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить, на очах у всіх ЗМІ".
Він наголосив, що президент помилився, коли сказав, що поважає студента.
"Тут немає чого поважати", - додав Фіцо.
Що передувало
Як пише видання Denník N, 13 січня президент Словаччини Пеллегріні прийняв 35 старшокласників, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на міжнародних предметних олімпіадах.
Тоді 19-річний старшокласник Симон Оманік із синьо-жовтою стрічкою на церемонії нагородження переможців міжнародних предметних олімпіад відмовився потискати руку Пеллегріні.
За словами студента, у нього є особисті та політичні проблеми з президентом, оскільки, на його думку, він потрапив до палацу, обманюючи та брешучи людям.
"Окрім вічнозелених популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють кожні вибори, він також звинуватив свого опонента в тому, що він відправив нас на війну в Україну. Він би ніколи не відправив нас туди, а навіть якби й відправив, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання", - заявив Оманік.
- Опозиційні партії Словаччини заявили, що ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо, зокрема, через те, що він наближає зовнішню політику до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.27 Купівля 42.27Продаж 42.9
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе