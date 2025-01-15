У Словаччині школяр із синьо-жовтою стрічкою відмовився тиснути руку президенту. Фіцо заявив, що "комусь потрібні три ляпаси"

Про це він написав у Facebook.

"Хамовитий підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки. Главі держави, який здобув свій мандат на прямих виборах. Антисловацькі та антиурядові ЗМІ аплодують студенту. Його рука, як кажуть, є прикладом непокори. Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ", - написав Фіцо.

За словами прем'єра, якби один з учнів-переможців не потиснув би йому руку, то Фіцо, по-перше, запитав його, чи є у нього дитяча кімната: "По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить, на очах у всіх ЗМІ".

Він наголосив, що президент помилився, коли сказав, що поважає студента.

"Тут немає чого поважати", - додав Фіцо.

Що передувало

Як пише видання Denník N, 13 січня президент Словаччини Пеллегріні прийняв 35 старшокласників, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на міжнародних предметних олімпіадах.

Тоді 19-річний старшокласник Симон Оманік із синьо-жовтою стрічкою на церемонії нагородження переможців міжнародних предметних олімпіад відмовився потискати руку Пеллегріні.

За словами студента, у нього є особисті та політичні проблеми з президентом, оскільки, на його думку, він потрапив до палацу, обманюючи та брешучи людям.

"Окрім вічнозелених популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють кожні вибори, він також звинуватив свого опонента в тому, що він відправив нас на війну в Україну. Він би ніколи не відправив нас туди, а навіть якби й відправив, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання", - заявив Оманік.