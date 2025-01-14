У Словаччині опозиція готує вотум недовіри уряду Фіцо через зближення з Росією

Про це повідомляють Reuters i TASR.

Депутати від опозиційних партій "Прогресивна Словаччина" (PS), "Свобода і солідарність" (SaS), "Християнсько-демократичний рух" (KDH) та фракції партій "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз" (KU) вважають, що Фіцо погано керує державою.

Зокрема, вони вказали на проблеми Словаччини в галузі здоровʼя, зростання цін та в земельному кадастрі. Також вказується на спроби поставити під сумнів зовнішньополітичну орієнтацію Братислави.

Опозиція заявляє, що не хоче, аби премʼєр "відвів Словаччину на схід", оскільки він не має повноважень на це.

Reuters підкреслює, що коаліція Фіцо останніми місяцями стала хиткішою, а її більшість у парламенті скоротилася.