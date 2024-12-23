"Поводиться як колабораціоніст": опозиція Словаччини розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним

Про це йдеться на сайті політичної сили.

"Роберт Фіцо – це ганьба Словаччини. Домовлятися про будь-що з Путіним, чиї руки в крові, це не тільки зрада нашої країни та її зовнішньополітичного напрямку, а й зрада наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як президент суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст", - сказав очільник SaS Браніслав Грелінг.

Також він підкреслив, що таким чином Словаччина "опинилася в міжнародній ізоляції".

"Ми посилаємо повідомлення Володимиру Путіну та всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", - додав Грелінг.

У повідомленні наголошують, що партія "Свобода і солідарність" "рішуче засуджує переговори Роберта Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним, який несе особисту відповідальність за загибель сотень тисяч мирних жителів".

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що 23 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією.