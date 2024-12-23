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"Поводиться як колабораціоніст": опозиція Словаччини розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
17:01
Світ Роберт Фіцо

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, заявивши, що глава уряду не говорить від імені всієї словацької нації

Зміст

Про це йдеться на сайті політичної сили.

"Роберт Фіцо – це ганьба Словаччини. Домовлятися про будь-що з Путіним, чиї руки в крові, це не тільки зрада нашої країни та її зовнішньополітичного напрямку, а й зрада наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як президент суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст", - сказав очільник SaS Браніслав Грелінг.

Також він підкреслив, що таким чином Словаччина "опинилася в міжнародній ізоляції". 

"Ми посилаємо повідомлення Володимиру Путіну та всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", - додав Грелінг.

У повідомленні наголошують, що партія "Свобода і солідарність" "рішуче засуджує переговори Роберта Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним, який несе особисту відповідальність за загибель сотень тисяч мирних жителів".

  • Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що 23 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією. 
  • 22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
газ
Словаччина
Володимир Путін
Війна з Росією
Роберт Фіцо
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