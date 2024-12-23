"Поводиться як колабораціоніст": опозиція Словаччини розкритикувала Фіцо за зустріч із Путіним
Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала премʼєр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, заявивши, що глава уряду не говорить від імені всієї словацької нації
Про це йдеться на сайті політичної сили.
"Роберт Фіцо – це ганьба Словаччини. Домовлятися про будь-що з Путіним, чиї руки в крові, це не тільки зрада нашої країни та її зовнішньополітичного напрямку, а й зрада наших союзників по ЄС і НАТО. Роберт Фіцо поводиться не як президент суверенної країни, а як звичайний колабораціоніст", - сказав очільник SaS Браніслав Грелінг.
Також він підкреслив, що таким чином Словаччина "опинилася в міжнародній ізоляції".
"Ми посилаємо повідомлення Володимиру Путіну та всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", - додав Грелінг.
У повідомленні наголошують, що партія "Свобода і солідарність" "рішуче засуджує переговори Роберта Фіцо з президентом Росії Володимиром Путіним, який несе особисту відповідальність за загибель сотень тисяч мирних жителів".
- Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що 23 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією.
- 22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.
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