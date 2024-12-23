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"Хоче допомогти РФ витіснити газ від США та інших партнерів з Європи": Зеленський про зустріч Фіцо з Путіним

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
14:24
Світ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч премʼєра Словаччини Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві та заявив, що за "знижки" РФ Братислава платить суверенітетом або тіньовими схемами

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

Зеленський підкреслив, що Путін та Фіцо після зустрічі не робили спільних заяв і не відповідали на запитання журналістів, оскільки не можуть публічно розповісти теми обговорень через побоювання реакції громадськості.

Президент України також вважає, що увагу правоохоронців та спецслужб Словаччини має привернути те, що РФ надає Фіцо знижки, за які платить Братислава - суверенітетом або тіньовими схемами.

"Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною", - заявив Зеленський.

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Також український лідер акцентував, що словацький премʼєр-міністр відмовився від компенсацій, які б полегшили перехідний період після закінчення контракту про транзит російського газу через Україну.

"Тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо", - каже Зеленський.

Він підсумував, що ключовою метою для Роберта Фіцо є ведення справ із Росією, що вигідно для нього.

"Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" - додав президент.

Що передувало

У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня, заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинитьтранзит російського газу через свою територію. 

Згодом президент Сербії Александар Вучич заявив, що 23 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією. 

22 грудня Фіцо зустрівся з Путіним. Він заявив, що здійснив поїздку до Москви у відповідь на припинення транзиту російського газу до Словаччини через територію України.

Теги:
Новини
Україна
Росія
газ
Словаччина
Володимир Путін
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Роберт Фіцо
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