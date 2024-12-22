"Була відповіддю на заяву Зеленського": Фіцо про зустріч із Путіним

Про це Фіцо повідомив у Fecebook.

"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України В. Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Український президент так само виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним", - зазначив Фіцо.

За словами Фіцо, Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачання газу в Словаччину, але це "практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента".

"У тривалій бесіді з В. Путіним ми обмінялися думками щодо військової ситуації в Україні, можливості якнайшвидшого мирного закінчення війни, а також щодо взаємовідносин між Словацькою Республікою та Російською Федерацією, які я маю намір стандартизувати", - додав Фіцо.

Що передувало

У жовтні єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між Нафтогазом і Газпромом про транзит через Україну російського газу в кінці року.

На це Фіцо повідомив, що Словаччина проведе серію переговорів, аби забезпечити поставки газу РФ через Україну після закінчення чинного транзитного контракту.

Також премʼєр-міністр Словаччини обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн можливості постачання газу через Україну.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня, заявив, що Україна не транзитуватиме російський газ через свою територію, щоб запобігти додатковому заробітку Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.

Згодом президент Сербії Александар Вучич заявив, що 23 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією.