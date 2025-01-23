"Ідентично тому, що відбувається у Грузії": премʼєр Кобахідзе прокоментував заяву Фіцо про "захоплення влади" й "протести"
Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе поділяє заяву свого словацького колеги Роберта Фіцо, що в їхніх країнах "антиурядові протести координуються одною рукою"
Про це повідомляє NewsGeorgia.
Грузинський премʼєр прокоментував на пресконференції заяву Фіцо про загрозу захоплення влади за участю "групи експертів", які були залучені в протести Грузії та український Майдан, назвавши це "абсолютно логічним".
"Я часто цитував конкретне відеозвернення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якому він описує процеси, що відбуваються в Словаччині, включаючи поширення ліберального фашизму на території Словаччини. Те, що він описує у своєму 10-хвилинному відеозверненні, абсолютно ідентично тому, що відбувається в Грузії", - заявив Кобахідзе.
- Раніше словацький премʼєр заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.
- 22 січня Роберт Фіцо скликав раду безпеки через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".
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