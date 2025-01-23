"Ідентично тому, що відбувається у Грузії": премʼєр Кобахідзе прокоментував заяву Фіцо про "захоплення влади" й "протести"

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Грузинський премʼєр прокоментував на пресконференції заяву Фіцо про загрозу захоплення влади за участю "групи експертів", які були залучені в протести Грузії та український Майдан, назвавши це "абсолютно логічним".

"Я часто цитував конкретне відеозвернення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якому він описує процеси, що відбуваються в Словаччині, включаючи поширення ліберального фашизму на території Словаччини. Те, що він описує у своєму 10-хвилинному відеозверненні, абсолютно ідентично тому, що відбувається в Грузії", - заявив Кобахідзе.