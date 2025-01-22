Фіцо скликає радбез Словаччини через інформацію спецслужб про "захоплення влади"

Про це повідомляє TASR.

Зазначено, що на радбезі будуть присутні президент Петер Пеллегріні й керівництво парламенту.

За словами Фіцо, опозиція не хоче брати участь у чесній політичній конкуренції, а в Словаччині нібито присутня "група експертів", що брала участь в українському Майдані та "подіях у Грузії".

Словацький премʼєр додав, що в разі протестів будуть залучені силовики.

"У нормальній демократичній правовій державі силовики втрутяться, тому що це є порушенням закону, навіть у деяких випадках порушенням кримінального закону. Прибудуть призначені для цього сили і, звичайно, вони почнуть наводити порядок", - заявив він.

Глава уряду Словаччини підкреслив, "усі телевізори світу" транслюватимуть "втручання поліції", коли після цього почнуться "масові протести й захоплення влади".

Також Фіцо зазначив: на раді безпеки будуть вжиті "превентивні заходи для запобігання ескалації", зокрема, введуть охорону будівель уряду.