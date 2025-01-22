Фіцо скликає радбез Словаччини через інформацію спецслужб про "захоплення влади"
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликає раду безпеки 23 січня через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади"
Про це повідомляє TASR.
Зазначено, що на радбезі будуть присутні президент Петер Пеллегріні й керівництво парламенту.
За словами Фіцо, опозиція не хоче брати участь у чесній політичній конкуренції, а в Словаччині нібито присутня "група експертів", що брала участь в українському Майдані та "подіях у Грузії".
Словацький премʼєр додав, що в разі протестів будуть залучені силовики.
"У нормальній демократичній правовій державі силовики втрутяться, тому що це є порушенням закону, навіть у деяких випадках порушенням кримінального закону. Прибудуть призначені для цього сили і, звичайно, вони почнуть наводити порядок", - заявив він.
Глава уряду Словаччини підкреслив, "усі телевізори світу" транслюватимуть "втручання поліції", коли після цього почнуться "масові протести й захоплення влади".
Також Фіцо зазначив: на раді безпеки будуть вжиті "превентивні заходи для запобігання ескалації", зокрема, введуть охорону будівель уряду.
- Напередодні словацький премʼєр заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі.
- 20 січня понад 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента України Володимира Зеленського.
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