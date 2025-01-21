Фіцо заявив, що опозиція готує у Словаччині Майдан із захопленням урядових будівель
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі
За його словами, Словацька інформаційна служба (SIS) отримала дані про операцію щодо дестабілізації країни, пише Štandard.
Так, на спільній пресконференції зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном Фіцо сказав, що словацька опозиція "дуже хоче" закликати до Майдану, планує використати для цього момент після наступних парламентських виборів.
Водночас Фіцо відмовився розкривати деталі звіту.
"Я не уповноважений публікувати імена чи будь-яку інформацію зі звіту", - сказав він.
Разом із тим опозиція заперечує підготовку заворушень.
"Боюся, що прем'єр-міністр страждає на певні ілюзії. Він бачить те, чого не існує. Я не знаю, як ще це пояснити, але це моє враження від того, що я почув", — зазначив голова опозиційного руху Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка.
Його також збентежило те, що Фіцо використав слово "Майдан", маючи на увазі події в Україні. Шимечка зауважив, що політик має "зважувати свої слова", адже під час протестів на Майдані загинули люди.
- 20 січня стало відомо, що понад 100 фахівців Словаччини в галузях психології та психіатрії написали Фіцо відкритого листа, у якому просять про його відставку. Підписанти аргументують це поведінкою очільника уряду, зокрема нападами на опозицію й непорядну поведінку щодо президента України Володимира Зеленського.
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