В Агенції оборонних закупівель заявили, що повноваження Безрукової не припинялися

Про це йдеться на Facebook-сторінці АОЗ.

"Марина Безрукова є чинним директором Агенції оборонних закупівель з 1 лютого 2024 року. Ці повноваження не припинялися, і були подовжені додатковою угодою, підписаною головою Наглядової ради АОЗ 23 січня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

В Агенції оборонних закупівель додали, що у зв'язку з цим державному реєстраторові подали необхідні документи, і дані в Єдиному державному реєстрі увідповіднили до фактичних обставин.

Зазначимо, що сьогодні керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін звернув увагу на те, що протягом тижня в державному реєстрі тричі змінювали дані щодо керівника АОЗ. Станом на сьогодні там вказана Марина Безрукова.

Про ситуацію в АОЗ

Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що попри рішення Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Водночас, як свідчили дані з реєстру на сайті Youcontrol, 25 січня Жумаділова призначили керівником Агенції оборонних закупівель замість Марини Безрукової.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликала РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором АОЗ. Також Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в цю ситуацію.