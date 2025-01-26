Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель

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"Уповноваженою особою юридичної особи Державне підприємство Міністерства оборони України “Агенція оборонних закупівель” є Жумаділов Арсен Куатович", - йдеться у повідомленні.

Довідково: Арсен Куатович Жумаділов — відомий кримськотатарський громадський та політичний діяч, народився у 1985 році в Сімферополі.

Він має три вищі освіти, отримані в престижних навчальних закладах: Києво-Могилянській академії, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Лондонській школі економіки. Після завершення навчання він працював старшим викладачем на кафедрі політології в Києво-Могилянській академії.

До анексії Криму Жумаділов мав досвід роботи в корпоративному секторі як в Україні, так і за кордоном. Після окупації півострова разом із дружиною та дітьми він переїхав на материкову частину України, тоді як його брат і батько залишилися в Криму.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

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Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.