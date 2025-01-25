Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової

Про це інформує Агенція оборонних закупівель.

"23 січня Наглядовою радою Агенції було укладено додаткову угоду про продовження дії контракту з чинним директором. Рішення щодо продовження строку дії контракту було прийнято одноголосно. А отже АОЗ продовжує працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати чинний контракт директора має виключно Наглядова рада, - йдеться в офіційній заяві АОЗ.

В АОЗ зазначили, що станом на сьогодні рада залишається правочинною, навіть попри відкликання двох представників держави, які дотримувалися незалежної позиції.

У зв’язку з цим, інформація про можливу зміну керівництва Агенції розцінюється як спроба тиску на Наглядову раду та повернення до централізованого управління.

"І це безпрецедентне порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах "данської моделі"", - додали в Агенції оборонних закупівель.

АОЗ наголосила, що будь-яке неправомірне втручання в діяльність незалежних наглядових органів підриває інституційну спроможність і може негативно позначитися на міжнародній підтримці України та стабільності постачання озброєння на фронт.

Що передувало

Військовий експерт Сергій Згурець 13 січня опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько €600 за одиницю. Загальна сума контракту становить понад €200 млн.

Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту. До редакції "Еспресо" звернулася АОЗ з офіційним запитом надати докази щодо цієї пропозиції. Відповідні листування були надані Агенції.

У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.

24 січня Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель через "провалену роботу".