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Головна Еспресо.TV За видалення з сайту матеріалу про закупівлю мін часів Другої світової Еспресо пропонували гроші - редакція відмовилась
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За видалення з сайту матеріалу про закупівлю мін часів Другої світової Еспресо пропонували гроші - редакція відмовилась

16 січня, 2025 четвер
13:59
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Публікація блогу Сергія Згурця на сайті Еспресо про багатомільйонний контракт на закупівлю застарілої зброї викликала спроби фінансового тиску на редакцію

Зміст

13 січня на сайті Еспресо було опубліковано колонку військового експерта Сергія Згурця "Дорогий раритет: чому Агенція Міноборони купує протитанкові міни часів Другої світової". У матеріалі йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько 600 євро за одиницю. Загальна сума контракту становить понад двісті мільйонів євро.

Публікація викликала значний суспільний резонанс та широке обговорення через виявлені факти щодо закупівлі застарілого озброєння за завищеними цінами. У матеріалі також порушено питання технічної придатності цих боєприпасів та ефективності використання бюджетних коштів.

Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту.
Команда Еспресо залишається незалежною та незаангажованою медіаплатформою, яка не боїться висвітлювати резонансні теми, незалежно від тиску чи спроб впливу. Редакційна політика виключає будь-які домовленості щодо зняття опублікованих матеріалів.
Еспресо звертається до всіх зацікавлених осіб: будь-які пропозиції фінансової винагороди за зняття публікацій з сайту є безперспективними та не розглядаються принципово. Такі пропозиції є марною тратою часу - редакція ніколи не піде на компроміс зі своїми принципами та журналістськими стандартами.

Варто зазначити, що це не перший випадок спроб "купити" видалення матеріалу: у березні 2024 року редакція вже стикалася з подібними пропозиціями щодо публікації про дії голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк та віцепрем'єра Олександра Кубракова.
 

Теги:
зброя
еспресо
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