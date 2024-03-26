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OPINION

Лідерка "Слуг народу" Шуляк і віцепрем’єр Кубраков влаштували перевірку Могилянки: що з цим не так

Георгій Могильний
26 березня, 2024 вiвторок
16:00
Погляд Георгій Могильний

Уже 4 місяці не вщухає скандал довкола реставрації Братських келій у Могилянці

Триває суперечка: чи це реставрація, чи це реконструкція, яка дозволяє більш суттєві зміни у споруді.

Могилянка на територію не пропускає перевірку і каже, що влада не могла її ініціювати, спираючись на анонімку. І, дійсно, найважливіше тут з’ясувати, чи діють органи влади у межах своїх повноважень, як це передбачає Конституція. І громадська ініціатива "Голка" перевірила всі документи.

Що стало підставою для перевірки? 

Звернення Дмитра Перова до голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк. Він підписався як голова ГО "Спадщина". Насправді ж це ГО очолює геть інша людина на Полтавщині. Перов на додачу є помічником депутатки Київради від "Слуги Народу". Таким чином голова "Слуг Народу" блискавично відреагувала як нардеп на звернення одного зі своїх. Насправді не всі громадські організації можуть похвалитися такою блискавичною реакцією на свої звернення.

За законом перевірку могли б призначити лише тоді, коли є звернення фізоосби чи юрособи. Звернення нардепа таким не є, бо воно має спецстатус. 

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Крім цього, Перов узагалі не з'явився на розгляд свого звернення, як "голова ГО "Спадщина", і ДІАМ офіційно прийняв рішення залишити його без розгляду, та не мав права у такому випадку призначити перевірку.

Але Державна інспекція архітектури та містобудування таки призначила перевірку. І причина… звернення громадської організації "Спадщина", яка насправді не просила про перевірку.

І тут варто додати, що помічник депутатки Київради від "Слуг Народу" Перов наприкінці січня цього року зареєстрував схоже за назвою ГО — "Спадщина Київ". Але це жодним чином не легітимізує перевірку в Могилянці. Влада для того, щоб її провести, запустила навіть дрони.

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Очільник Києво-Могилянської академії Сергій Квіт пояснив громадській ініціативі "Голка", чому Могилянка отримує таку увагу від Олени Шуляк та віцепрем’єра Кубракова:

"На нашу думку, ті, хто лобіював скандальну містобудівну "реформу" 5655, яка не передбачала належного захисту культурної спадщини, вирішили в інформаційному полі відбілитися і показати суспільству, що вони таки за цю спадщину нібито горою. І тут дуже важливо зафіксувати ще одну деталь: коли голова партії влади написала свій запит. Торік 21 грудня. Саме в цей день у Києво-Могилянській академії ми відкрито надали документи. І з-поміж експертів були й ті, хто працює над альтернативою 5655 — Містобудівним кодексом. За тиждень до цього в уряді Мінрегіон не зміг протягнути постанову-клон містобудівної "реформи", яку розкритикували Європарламент, Єврокомісія і нещодавно Chatham House. Але відбілюватися політикам, користуючись з репутації Могилянки, ніхто не дасть".

Тому Києво-Могилянська академія і заявляє про політичний тиск.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Георгій Могильний, аналітик громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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