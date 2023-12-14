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OPINION

Закон про містоґвалтування: історія триває

Ірина Федорів
14 грудня, 2023 четвер
10:07
Погляд Ірина Федорів

Рівно рік тому нам забракло сил збити всього лише 3 (три!) голоси під так званою містобудівною "реформою". Анна Курій справедливо назвала її реформою містоґвалтування

Вона прийшла до мене на зустріч і розповідала про цей проєкт. Я завжди поважаю людей, відданих своїй справі. Було видно, що Кирій готова проламувати до кінця, і їй треба, щоб хтось ішов плече у плече. Я знаю як важко, коли тобі болить і треба це хоча б одне плече...

Оскільки я знаю, що таке воювати із забудовниками, і бачила, що ексмер Ірпеня Володимир Карплюк вписався за 5655, я на старті зрозуміла, що це треба точно дослідити, і Карплюк хорошу реформу точно не підтримає. Він ще назвав 5655 "пострілом у голову корупції". Ну, сам собі в голову він стріляти точно не буде. Тому тут мови нема — вивчила, прозріла з того, що там є, і в бій...

Після голосування був такий біль, не стільки моральний, скільки фізичний, бо ти розумієш, що не дотис ці драні три голоси.

Знаєш, які ресурси треба буде кинути тепер на зупинку цього локомотиву, а це волонтерський час... Питаєш себе: я все зробив чи десь упустив когось переконати не дати свій голос... Я знаю поіменно, хто голосував... Деякі голоси — це особистий мій біль, бо ці люди мали б відчути, що їх намахують... Ну, але дорослішати треба і це відбувається через помилки. Зате зараз інший законопроєкт Шуляк про можливість будувати на воді (9664) вже не так їй легко йде, як її "реформа" 5655.

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Я пам'ятаю, як рік тому після голосування Віка Олійник сказала: "Ну, це все." А я кажу: "Ні, треба збивати далі". Так в той же день ми робили кач — і петиція набрала 25 000 голосів. Це був тоді рекордно швидкий набір... Завжди треба вірити. Вони проламують, але і ми не беззубі. Плече у плече, і цей бій треба проводити та формувати спільноту.

І я не шкодую, що рік тому ми не збили ці три голоси. Іноді бій потрібний, щоб зрозуміти й оцінити, хто є поряд, з ким можна дійти до кінця. Бої добре трансформують.

Якби не ця поразка у залі, не сталося б єднання кількох секторів — ЗМІ, громсектора, експертів, активістів, місцевого самоврядування. Плече у плече зупиняли всі те, що схоже на картельну змову. Інна Ведернікова Дзеркало тижня, Главком, Михайло Підвезяний, Українська правда, Рустем Халілов, Тетяна Пляцок, Олексій Тузов, Олексій Тарасов, Radio NV, Олег Климчук та всім ЗМІ, колегам, які допомагали висвітлювати, давали етери — дякую. Це все вдалося завдяки вам серед інших. Дехто навіть мав долати тиск, а "Урядовий кур'єр" потерпів від цензури.

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Якщо західні партнери зрозуміють, що ми як держава не здатні зупиняти такі корупційні схеми — чи будемо ми отримувати у війну допомогу?

Європарламент та Єврокомісія наголосили, що 5655 - це те, що не може бути. Але і голова партії СН Олена Шуляк, і Олександр Кубраков цілий рік гралися в "імплементацію". Ми замучилися ходити на всі їхні заходи. Вони навіть додумалися створити під проєкт унікальний сайт pro5655.gov.ua. І редакцію "Урядовий кур'єр" нагнули для цензури...

Була спроба провести через уряд...

Те, що закон не підписаний — це не перемога. Перемога в цій справі буде тоді, коли Шуляк, Кубраков, Козловська і всі ті, хто тягнули законопроєкт, підуть зі своїх посад.

А до річниці ми з Георгієм Могильним для ДТ підготували матеріал про те, як же ця "реформа" впливає на нашу культурну спадщину. А це те, що державна політика має захищати, бо це один з компонентів стратегії нацбезпеки...

З такими політиками, які пропонує Шуляк, ми не матимемо ані культурної спадщини, ані лісів, ані водного фонду.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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