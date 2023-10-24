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OPINION

"Рейдер з мандатом" у Верховній Раді

Ірина Федорів
24 жовтня, 2023 вiвторок
16:03
Погляд Ірина Федорів

Після провальної містобудівної "реформи", яку розкритикував Європарламент і яку, на щастя, обходить 10-ю дорогою і не підписує президент, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вирішила взятися за моря, річки та озера

Схоже, що візія щодо природи України в цієї політикині, як ото в тій ворожій казці про золоту рибку: не хочу бути дворянкою стовповою, хочу бути владичицею морською. Українці так зі своєю природою не чинять. Ми її бережемо. А тим, у кого інший підхід, світять хіба ночви. Та й то — розбиті.

Попросила я почитати новий проєкт тим, чиїй експертизі я довіряю не перший рік і хто захищає наші невідновлювальні ресурси. Мені дали дуже короткий висновок: "рейдер з мандатом". 

І я зрозуміла, що треба терміново привертати увагу ЗМІ та громадськості й таки почитати, яке майбутнє нам малюють.

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Що ж насторожує?

Шуляк розповідає, що хоче врегулювати історію з портами, інвестиціями... Порти — це важливе питання, справді. Зернові коридори — так само... Але це 100% мав би розглядати транспортний комітет. Про це мені говорять члени різних комітетів і представники різних партій. Але суто "випадково" проєкт потрапив у комітет, де головує Шуляк.

Питаю, а що ж так? Чого так відбувається? А мені кажуть політики (всі як один) от такий набір слів: Шуляк, Кубраков, Васьков.

Так це у нас в ручному режимі визначає голова керівної партії та урядовці, куди спрямувати проєкт? ДИмократичний підхід, нічого не скажеш. Юрію Кисєль, чому так відбувається, чому 9664 потрапив не на Ваш комітет як головний? Руслане Стефанчук?

На комітеті Шуляк ця законодавча ініціатива минулого тижня була у порядку денному. Але Роман Лозинський та Олег Дунда наголосили, що треба пройти спочатку підкомітети. А ще було б непогано дочекатися позиції НАЗК. Це те, що дійсно буде цікаво почитати.

Переглянула, що було на екологічному комітеті. Мінекології, Держводагентство схвильовані. Тут же не тільки хочуть зробити дерегуляцію в морі. Мова і про річки, і про озера. Тобто за спрощеною системою — роби там на прибережних смугах, що хочеш. Громади тут зайві.

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Це "потягне за собою неконтрольовані процеси різного роду будівництва на землях водного фонду, прибережних захисних смугах, смугах відведення, зонах санітарної охорони, що своєю чергою вплине на екологічний стан поверхневих водних об’єктів", - пишуть у Держводагентстві.

А я б ще хотіла почути позицію Асоціації міст України, її виконавчого директора Олександра Слобожана, бо це стосується громад. І тут Шуляк як голова комітету, який відповідає за ОМС мала б зважити на місцеве самоврядування. Але, схоже, у нас тут ситуація, як із 5655...

Юлія Клименко та її колеги з "Голосу" подали альтернативний проєкт. Сама Клименко каже, що її проєкт неідеальний. Але наголошує, що важливо, щоб була дискусія, залучення всіх сторін. Має прийти в країну інвестор і разом з цим громади мали б теж тут казати своє слово, бо вони мають розуміти, який вплив на екологію в них буде і чи погоджуються вони на це. Клименко, між іншим, членкиня транспортного комітету.

"У нас є ризики, що це може законсервувати чинну корупційну систему на рівні органів влади та Мінінфраструктури", - каже Клименко.

Хотілося б уникнути таких ризиків. Ви як думаєте? Які мотиви у Шуляк раптово зайнятися водними просторами країни?

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка

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корупція в Україні
Слуга народу
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