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Лубінець: багато українських полонених помирають через ненадання росіянами медичної допомоги

Увесь Лесь
28 січня, 2025 вiвторок
03:16
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Тяжкопоранених і тяжкохворих українських бранців потрібно терміново визволити з російського полону, оскільки росіяни не надають їм медичної допомоги

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Про це заявив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"На мій погляд, саме ця категорія - важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", - сказав Лубінець.

Омбудсман також розповів про чотиристоронню зустріч за участі російської омбудсманки Тетяни Москалькової та керівників місій МКЧХ в Україні та РФ.

"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, який мають зробити країни, - це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", - сказав Лубінець.

За словами уповноваженого ВР, під час технічної зустрічі він почув, що російська сторона взяла це у роботу.

"Без жодних гарантій, я так це можу назвати. Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", - сказав Лубінець.

Омбудсман також подякував ОАЕ за допомогу в поверненні військовополонених.

"У нас зараз є дві країни: ОАЕ - в питанню військовополонених, та Катар - у питані повернення українських дітей. Це країни, які, на мій погляд, використовують всі важелі переконування, впливу на російську сторону", - сказав Лубінець.

Він додав, що Україна вимагає від ООН та МКЧХ зафіксувати розстріл російськими солдатами шістьох українських військових.

"Окрім МКЧХ, я звернувся до ООН, щоб вони зафіксували цей випадок. Щоб, у тому числі, щоб було окремо напрацьовано спецдоповідь, яку, я сподіваюся, буде представлено на майданчику ООН і інших міжнародних організацій. Які мають не просто вкотре на словах засуджувати дії Росії, а робити конкретні кроки - додатково вводити санкції проти РФ, додатково виділяти нові й нові пакети допомоги для України, українців, ЗСУ", - сказав Лубінець.

Крім того, омбудсман прокоментував невдоволення ексрадника ОП Олексія Арестовича поведінкою українських військових перед розстрілом.

"Подібні заяви, на мій погляд, - це верх цинізму. Як на мене, не мають морального права коментувати поведінку військовослужбовців люди, які не перебувають у лавах ЗСУ. Якщо ти когось критикуєш - будь ласка, покажи власним прикладом, повернись в Україну. Або якщо ти в Україні - запишись до лав ЗСУ, будь ласка, на передову і покажи, як ти зі зброєю у руках захищаєш нашу територіальну цілісність та наших громадян", - сказав Лубінець.

  • Раніше на Донеччині російські окупанти розстріляли щонайменше 6 українських військовополонених.
Теги:
Новини
полонені
Дмитро Лубінець
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