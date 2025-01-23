На Донеччині росіяни розстріляли 6 українських військовополонених: розпочато розслідування
На Донеччині російські окупанти ймовірно взяли в полон 6 українських військових та розстріляли їх. Правоохоронці розпочали досудове розслідування
Про це повідомили Офіс генпрокурора та уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За даними Офісу генпрокурора, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та надалі розстріляли їх.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Лубінець розповів, що на відео, яке шириться в соціальних мережах, окупанти розстрілюють у спину шістьох українських полонених воїнів. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий захисник – його доля невідома.
"Розстріл кожного із полонених відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один – мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", – написав омбудсмен.
Лубінець надіслав інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ та наголосив, що Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини й не дотримується жодних норм.
- На початку січня військові російської окупаційної армії розстріляли полонених військовослужбовців Збройних Сил України поблизу села Нескучне Донецької області.
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