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Головна Світ "Гроші не мають давати право керувати совістю": прем'єр Франції Байру назвав Ілона Маска загрозою для демократій

"Гроші не мають давати право керувати совістю": прем'єр Франції Байру назвав Ілона Маска загрозою для демократій

Ольга Бабишена
28 січня, 2025 вiвторок
02:16
Світ Франсуа Байру

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав американського мільярдера Ілона Маска загрозою для демократій

Зміст

Про це інформує Reuters. 

"Ілон Маск створює загрозу для демократій. Гроші не повинні давати право керувати совістю", - сказав Байру. 

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Раніше французький прем'єр наголошував, що Франція і Європа в цілому повинні протистояти Трампу і його політиці, інакше вони ризикують бути "домінованими, розчавленими та маргіналізованими". 

  • Раніше Маск викликав великий резонанс, підтримавши й фінансувавши німецьку ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", стверджуючи, що лише AfD "може врятувати Німеччину". Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи.

 

Теги:
Новини
Франція
Ілон Маск
США
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