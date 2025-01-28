"Гроші не мають давати право керувати совістю": прем'єр Франції Байру назвав Ілона Маска загрозою для демократій
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав американського мільярдера Ілона Маска загрозою для демократій
Про це інформує Reuters.
"Ілон Маск створює загрозу для демократій. Гроші не повинні давати право керувати совістю", - сказав Байру.
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Раніше французький прем'єр наголошував, що Франція і Європа в цілому повинні протистояти Трампу і його політиці, інакше вони ризикують бути "домінованими, розчавленими та маргіналізованими".
- Раніше Маск викликав великий резонанс, підтримавши й фінансувавши німецьку ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", стверджуючи, що лише AfD "може врятувати Німеччину". Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи.
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