"Гроші не мають давати право керувати совістю": прем'єр Франції Байру назвав Ілона Маска загрозою для демократій

Про це інформує Reuters.

"Ілон Маск створює загрозу для демократій. Гроші не повинні давати право керувати совістю", - сказав Байру.

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Раніше французький прем'єр наголошував, що Франція і Європа в цілому повинні протистояти Трампу і його політиці, інакше вони ризикують бути "домінованими, розчавленими та маргіналізованими".