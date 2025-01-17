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Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи

Дар'я Куркіна
17 січня, 2025 п'ятниця
17:24
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що американський мільярдер та власник соцмережі Х Ілон Маск ставить Євросоюз під загрозу своєю підтримкою ультраправих у світових країнах

Зміст

Про це повідомляє Politico.

"Він підтримує ультраправих у всій Європі - у Великій Британії, Німеччині, у багатьох, багатьох інших країнах - і це те, що абсолютно неприйнятно", - сказав Шольц.

Німецький канцлер підкреслив, що такі дії Маска "загрожують демократичному розвитку Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це потрібно критикувати".

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Водночас Шольц зауважив: він не проти того, аби Маск проявляв свою свободу слова, проте "його перехід на бік крайніх правих чи то з ділових інтересів, чи з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, є неприйнятним".

Вислови Маска

У листопаді американський мільярдер Ілон Маск назвав канцлера Олафа Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині, на що відреагували в уряді ФРН.

20 грудня американський мільярдер зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD), сказавши, що "лише AfD може врятувати Німеччину".

Потім Шольц та уряд ФРН звинуватили Маска в спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні через його неодноразову підтримку ультраправої партії AfD.

2 січня стало відомо, що Маск планує у прямому етері на своїй платформі Х провести розмову з кандидаткою у канцлери ФРН від "Альтернатива для Німеччини" Алісою Вайдель. Згодом у Бундестазі розпочали перевірку цієї розмови на предмет ймовірної незаконної партійної пожертви для AfD.

15 січня Федеральне міністерство оборони Німеччини оголосило, що не публікуватиме дописи в соціальній мережі Х, яка належить Ілону Маску, оскільки "обмін аргументами стає складнішим".

Теги:
Новини
Німеччина
Ілон Маск
США
Олаф Шольц
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