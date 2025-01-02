Маск планує провести розмову в прямому етері з ультраправою кандидаткою у канцлери Німеччини Вайдель
Американський мільярдер Ілон Маск планує у прямому етері на своїй платформі Х провести розмову з кандидаткою у канцлери ФРН від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Алісою Вайдель
Про це повідомив прессекретар Вайдель Даніель Тапп, передає Politico.
За словами речника, розмова Вайдель і Маска відбудеться "дуже скоро". Він уточнив, що дата ще не узгоджена, проте розмова "безумовно" відбудеться до виборів канцлера 23 лютого.
"Незрозуміло, чи підтримка Маском AfD допоможе виборчим шансам партії. Зараз AfD посідає друге місце з 19%. Консервативний альянс Німеччини посідає перше місце з 30%, що дає Фрідріху Мерцу, лідеру Християнсько-демократичного союзу, першу позицію, щоб стати наступним канцлером", - пише видання
- 7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вайдель на посаду канцлера.
- 19 грудня Аліса Вейдель висловилася за вихід країни з Європейського Союзу.
- Згодом Ілон Маск зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD). Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував.
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