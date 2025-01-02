Маск планує провести розмову в прямому етері з ультраправою кандидаткою у канцлери Німеччини Вайдель

Про це повідомив прессекретар Вайдель Даніель Тапп, передає Politico.

За словами речника, розмова Вайдель і Маска відбудеться "дуже скоро". Він уточнив, що дата ще не узгоджена, проте розмова "безумовно" відбудеться до виборів канцлера 23 лютого.

"Незрозуміло, чи підтримка Маском AfD допоможе виборчим шансам партії. Зараз AfD посідає друге місце з 19%. Консервативний альянс Німеччини посідає перше місце з 30%, що дає Фрідріху Мерцу, лідеру Християнсько-демократичного союзу, першу позицію, щоб стати наступним канцлером", - пише видання