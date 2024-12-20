"Тільки AfD може врятувати Німеччину": Ілон Маск висловив підтримку проросійській партії

Про це повідомляє Politico.

"Тільки AfD може врятувати Німеччину", - наголосив Ілон Маск.

У виданні зазначили, що останнім часом Маск все активніше висловлює симпатії до правопопулістських лідерів Європи, зокрема до прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні та лідера британських "Реформаторів" Найджела Фараджа.

Аліса Вайдель, кандидат у канцлери від AfD, відреагувала на коментар Маска, зазначивши, що він має рацію. Вона також послалась на свої попередні висловлювання щодо того, як "соціалістка Меркель зруйнувала нашу країну" і як "радянський Європейський Союз" руйнує Німеччину.

Напередодні дострокових виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого, AfD займає друге місце, що може зробити її найбільшою опозиційною партією в наступному парламенті.

Маск, який має тісні зв'язки з новообраним президентом США Дональдом Трампом, вже давно цікавиться позицією AfD, хоча раніше висловлював певні сумніви щодо її ідеології.

Згідно з повідомленням, Маск розглядає можливість значної фінансової підтримки для правих партій, але не зможе зробити це для AfD через німецьке законодавство, яке обмежує внески іноземців до 1000 євро. Речник німецького уряду підтвердив, що Берлін ознайомлений з коментарями Маска, однак відмовився від коментарів.