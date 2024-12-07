Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери

Про це повідомляє Reuters.

Як стверджують у виданні, AfD, яку влада підозрює у переслідуванні антидемократичних цілей, навряд чи стане частиною правлячої коаліції найближчим часом, оскільки інші партії виключили можливість співпраці з нею.

Проте її успіхи на виборах тиснуть на консерваторів, змушуючи їх переглянути свою позицію щодо альянсів на тлі зменшення впливу їхнього традиційного партнера – Вільних демократів (FDP).

За словами Ганса Ворлендера, політолога з Дрезденського технічного університету, прихід Вайдель на цю посаду має на меті зміцнення партії на політичній арені.

"Існує претензія на владу, яку потрібно відстоювати, і найкращий спосіб зробити це - висунути кандидата в канцлери, - пояснив він. - Це також дає вам можливість бути присутнім у засобах масової інформації, оскільки між так званими кандидатами в канцлери завжди проводяться дебати".

Що відомо про Алісу Вайдель

Аліса Вайдель, 45-річна співголова AfD, має нетиповий для партії профіль. Уродженка Німеччини, має докторську ступінь з економіки, отриману в Китаї.

До політичної кар'єри Вайдель працювала у компаніях Goldman Sachs і Allianz Global Investors, а також виконувала обов’язки бізнес-консультанта.

Політологи вважають, що її унікальний досвід може зробити її привабливою для поміркованих виборців.

Останніми роками AfD використовувала наростаюче занепокоєння населення високим рівнем імміграції, можливою ескалацією війни в Україні та кризою німецької економічної моделі, а також розчарування міжусобицями всередині правлячої коаліції, яка розпалася минулого місяця.

Партія хоче різко обмежити імміграцію, особливо з мусульманських країн, припинити постачання зброї в Україну, відновити відносини з Росією, знову запустити атомні електростанції і вийти з Європейського Союзу, якщо вона не проведе серйозних реформ. Вона завоювала довіру деяких виборців завдяки тому, що відкрито зверталася до гострих тем раніше, ніж це робили основні партії.

На останніх виборах AfD здобула перше місце у двох федеральних землях, попри масові протести проти партії.

За даними соціологічних опитувань, опублікованих 6 грудня, AfD підтримують 17% виборців, що ставить партію на третє місце після консерваторів, які отримують 33%. Водночас кількість членів AfD зросла на 50% за останній рік, досягнувши близько 50 600 осіб.