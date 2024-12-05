Опозиційний кандидат у канцлери Німеччини Мерц анонсував візит до Києва

Про це повідомив німецький телеканал NTV.

Як сказав лідер ХДС у промові під час безпекового заходу в Берліні, ця поїздка запланована "найближчими днями". Мерц зазначив, що "поінформує європейських партнерів" про свій візит і його результати.

Окрім того, Мерц знову закликав до створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб виробити спільну європейську стратегію "підтримки України з метою припинення війни". Він додав, що говорить про це зараз, "тому що ніхто з нас не знає, що насправді станеться після 20 січня 2025 року". Зазначимо, цього дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Лідер ХДС закликав європейські держави більше допомагати Україні – підтримувати її "всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними й навіть військовими засобами", щоб вона мала змогу здійснити своє право на самооборону та відновлення територіальної цілісності. І додав: "Україна має виграти війну, а Росія – програти".

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У своїй промові Мерц зауважив, що не погоджується з твердженням, начебто ядерні держави не програють у війні. Як приклад він навів війну Радянського Союзу в Афганістані та війни США у В’єтнамі й Афганістані. Поряд з цим він додав, що Німеччина не має стати учасником нинішньої війни Росії проти України.

Мерц також виступив за посилення військової міцності Німеччини й інших європейських держав.

"Ми повинні вміти захищатися, щоб нам не довелося захищатися, – сказав він. – Сила стримує агресію, слабкість спонукає до агресії".