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Розпад коаліції в Німеччині: аналітик Голубов припустив, хто замінить Шольца на посаді канцлера

Тетяна Нижник
10 листопада, 2024 неділя
22:37
Світ Олаф Шольц

Найімовірніше наступним канцлером Німеччини стане Фрідріх Мерц

Зміст

Про це повідомив український журналіст та аналітик Олександр Голубов в етері "Еспресо".

"Практично зрозуміло, що на майбутніх виборах найбільше голосів отримає партія Ангели Меркель, колишньої канцлерки Німеччини. Це партія християнських демократів, яку зараз очолює Фрідріх Мерц. Останні опитування показують їм понад 30% підтримки. Перебуваючи в опозиції, партія змогла накопичити політичний балів, і багато німців уже не пов’язують їх із минулими економічними труднощами. Ймовірно вони наберуть найбільше голосів і запропонують кандидатуру канцлера. Фрідріх Мерц, найімовірніше, стане майбутнім канцлером Німеччини не пізніше середини наступного року", - зазначив він.

Проте аналітик впевнений, що повного повернення до політики Меркель не відбудеться. У Німеччині досі існує проросійське лобі, яке намагатиметься це зробити, але сама Росія в нинішньому вигляді навряд чи захоче або зможе відновити відносини на колишньому рівні.

"Слід зазначити, що навіть Олаф Шольц, чинний канцлер, надав значну допомогу Україні. Соціал-демократи, до яких належав Шольц, традиційно були більш лояльними до Росії, ніж християнські демократи. У багатьох німецьких політиків відбувся певний "перелом" у поглядах. Вони, можливо, продовжуватимуть прагматичні відносини з Росією, але є сумніви, що РФ, особливо в сучасному стані, здатна будувати такі прагматичні відносини, навіть якщо деякі політики цього прагнуть", - зауважив Голубов.

Також важливо, що нині в Німеччині розгортається своєрідне змагання між партіями щодо допомоги Україні: "Навіть на тлі політичної кризи в уряді колишні коаліційні партнери тепер звинувачують одне одного в недостатній підтримці України, запевняючи, що вони, на відміну від інших, прагнули надати більше зброї та ресурсів", - додав журналіст.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі. 

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що буде готовий розпустити Бундестаг у разі висловлення недовіри канцлеру та його уряду

Наступного дня Штайнмаєр офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП).

8 листопада Шольц заявив, що дату дострокових парламентських виборів у державі слід обговорити "якомога спокійніше".

Теги:
Новини
Україна
вибори
Ангела Меркель
Німеччина
Олаф Шольц
Світ про Україну
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