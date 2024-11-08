Шольц заявив, що дату дострокових виборів у Німеччині слід обговорити "якомога спокійніше"
Після розпаду коаліції в Німеччині канцлер Олаф Шольц підкреслив, що дату дострокових парламентських виборів у державі слід обговорити "якомога спокійніше"
Про це повідомляє Bild.
Зазначено, що раніше Шольц прагнув провести голосування стосовно вотуму недовіри до свого уряду 15 січня, допускаючи нові можливі вибори в березні.
Однак згодом німецький канцлер заявив: "Ми повинні обговорити дату якомога спокійніше".
Також він наголосив на бажанні обговорити з "демократичними групами" у Бундестазі про те, які закони можуть прийняти ще цього року.
"Ця домовленість могла б також відповісти на те, який час є правильним для оголошення вотуму довіри в Бундестазі – і також про можливу нову дату виборів", - зауважив Шольц.
Розпад коаліції в Німеччині
6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.
Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що буде готовий розпустити Бундестаг у разі висловлення недовіри канцлеру та його уряду
Наступного дня Штайнмаєр офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП).
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