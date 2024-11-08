Шольц заявив, що дату дострокових виборів у Німеччині слід обговорити "якомога спокійніше"

Про це повідомляє Bild.

Зазначено, що раніше Шольц прагнув провести голосування стосовно вотуму недовіри до свого уряду 15 січня, допускаючи нові можливі вибори в березні.

Однак згодом німецький канцлер заявив: "Ми повинні обговорити дату якомога спокійніше".

Також він наголосив на бажанні обговорити з "демократичними групами" у Бундестазі про те, які закони можуть прийняти ще цього року.

"Ця домовленість могла б також відповісти на те, який час є правильним для оголошення вотуму довіри в Бундестазі – і також про можливу нову дату виборів", - зауважив Шольц.

Розпад коаліції в Німеччині

6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що буде готовий розпустити Бундестаг у разі висловлення недовіри канцлеру та його уряду

Наступного дня Штайнмаєр офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП).



