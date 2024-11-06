У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц відправив у відставку міністра фінансів Лінднера

Про це повідомили Tagesschau і Spiegel.

Перед цим очільники трьох партій коаліції – вільних демократів, Соціал-демократичної партії Шольца та Партії зелених віцеканцлера Роберта Габека – провели кризову зустріч, де понад дві з половиною години обговорювали шляхи виходу з кризи. Зокрема, йшлося про те, як закрити мільярдну дірку в бюджеті на 2025 рік і повернути до норми німецьку економіку.

Як повідомляють ЗМІ, Лінднер на засіданні коаліційного комітету, до якого входять голови коаліційних партій і відповідних парламентських фракцій, запропонував провести дострокові вибори на початку 2025 року. У такому разі За такої умови він погоджувався на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і обіцяв залишитися в складі перехідного уряду до проведення виборів і формування нового уряду. Але Шольц відкинув цю пропозицію. А після цього стало відомо про відставку лідера вільних демократів.

Під час пресконференції канцлер Німеччини Олаф Шольц Канцлер Олаф Шольц заявив, що ініціює голосування за вотум довіри до його уряду в середині січня. Цей крок може призвести до дострокових парламентських виборів у Німеччині вже в березні (наразі вибори заплановані на осінь 2025 року).

Пояснюючи своє рішення звільнити міністра фінансів, яке поставило коаліцію під загрозу розпаду, Шольц зазначив, що Лінднер "не виявив бажання реалізувати жодну з наших пропозицій". Він додав, що німецькі компанії потребують негайної підтримки, і "кожен, хто відмовляє їм у цьому, діє безвідповідально". Також канцлер наголосив, що після виборів у США, де президентом обрали Дональда Трампа, Німеччина зараз "повинна показати, що на нас можна покластися".