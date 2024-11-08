Розпад коаліції в Німеччині: трьох міністрів звільнили, є призначення наступників
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 7 листопада офіційно відправив у відставку трьох міністрів, які представляли в уряді Вільну демократичну партію (ВДП)
Про це повідомила пресслужба німецького президента, передає ЄП.
Штайнмаєр вручив свідоцтва про відставку міністру фінансів і лідеру ВДП Крістіану Лінднеру, міністру юстиції Марку Бушманну та міністерці освіти і наукових досліджень Беттіні Старк-Ватцингер.
Він уже затвердив призначення чинного міністра транспорту Фолькера Віссінга на посаду голови Мін'юсту. Він очолюватиме обидва відомства.
Міністром фінансів став ексзаступник Лінднера на посаді міністра та довірений радник Шольца – Йорг Кукіс.
Міністерство освіти та наукових досліджень має очолити чинний міністр сільського господарства Джем Оздемір. Він заявив про це у себе в X (Twitter).
- 6 листопада "світлофорна" коаліція в Німеччині розвалилася. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що входить до коаліції. Без ВДП коаліція не матиме більшості в Бундестазі.
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