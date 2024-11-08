Розпад коаліції в Німеччині: трьох міністрів звільнили, є призначення наступників

Про це повідомила пресслужба німецького президента, передає ЄП.

Штайнмаєр вручив свідоцтва про відставку міністру фінансів і лідеру ВДП Крістіану Лінднеру, міністру юстиції Марку Бушманну та міністерці освіти і наукових досліджень Беттіні Старк-Ватцингер.

Він уже затвердив призначення чинного міністра транспорту Фолькера Віссінга на посаду голови Мін'юсту. Він очолюватиме обидва відомства.

Міністром фінансів став ексзаступник Лінднера на посаді міністра та довірений радник Шольца – Йорг Кукіс.

Міністерство освіти та наукових досліджень має очолити чинний міністр сільського господарства Джем Оздемір. Він заявив про це у себе в X (Twitter).