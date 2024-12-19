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Кандидатка у канцлери від ультраправих Вейдель висловилася за вихід Німеччини з ЄС

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
22:06
Світ Аліса Вайдель,

Депутатка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та суперниця Олафа Шольца на виборах канцлера Аліс Вейдель висловилася за вихід країни з Європейського Союзу

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Вейдель розкритикувала ЄС за "знищення автомобільної промисловості" ФРН, запропонувавши повернути державу до зони вільної торгівлі.

"Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія. Соціалістична політика ЄС зруйнувала ринковий механізм в Європі", — заявила депутатка.

На її думку, німецька автомобільна галузь зазнала втрат через рішення Євросоюзу заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

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"Нам не потрібні всі ці бюрократи, які поняття не мають, що вони роблять і руйнують наш фонд у Європейському Союзі. Ми не бачимо, що Європейський Союз у своєму нинішньому стані як установу, яка добре працює", - заявила Вендель.

Bloomberg пояснює, що "Альтернатива для Німеччини" у межах передвиборчої кампанії для дострокових виборів канцлера, які відбудуться 23 лютого, закликає до виходу ФРН із ЄС та єврозони. Водночас партія виступає за заходи проти нелегальної міграції й допускає депортацію сотень тисяч людей.

Також партія Вендель підтримує відновлення політичних і ділових звʼязків з РФ, закликаючи припинити військову допомогу Україні.

Кандидатка від ультраправих обіцяє, що в разі її обрання вона зосередиться на питаннях посилення контролю на кордонах, зниження податків та відновлення ядерної енергетики. Однак інформаційне агентство зазначає, що такі ініціативи мають "мало шансів" на реалізацію, адже інші німецькі партії відмовляються від співпраці з АдН.

  • 7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вайдель на посаду канцлера.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
вибори
Німеччина
Олаф Шольц
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