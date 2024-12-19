Кандидатка у канцлери від ультраправих Вейдель висловилася за вихід Німеччини з ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

Вейдель розкритикувала ЄС за "знищення автомобільної промисловості" ФРН, запропонувавши повернути державу до зони вільної торгівлі.

"Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія. Соціалістична політика ЄС зруйнувала ринковий механізм в Європі", — заявила депутатка.

На її думку, німецька автомобільна галузь зазнала втрат через рішення Євросоюзу заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Читайте також: Politico: Дострокові вибори в Німеччині - що далі?

"Нам не потрібні всі ці бюрократи, які поняття не мають, що вони роблять і руйнують наш фонд у Європейському Союзі. Ми не бачимо, що Європейський Союз у своєму нинішньому стані як установу, яка добре працює", - заявила Вендель.

Bloomberg пояснює, що "Альтернатива для Німеччини" у межах передвиборчої кампанії для дострокових виборів канцлера, які відбудуться 23 лютого, закликає до виходу ФРН із ЄС та єврозони. Водночас партія виступає за заходи проти нелегальної міграції й допускає депортацію сотень тисяч людей.

Також партія Вендель підтримує відновлення політичних і ділових звʼязків з РФ, закликаючи припинити військову допомогу Україні.

Кандидатка від ультраправих обіцяє, що в разі її обрання вона зосередиться на питаннях посилення контролю на кордонах, зниження податків та відновлення ядерної енергетики. Однак інформаційне агентство зазначає, що такі ініціативи мають "мало шансів" на реалізацію, адже інші німецькі партії відмовляються від співпраці з АдН.